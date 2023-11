Able Engineering Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Bei Able Engineering beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 75 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass Able Engineering weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" verzeichnet Able Engineering eine Rendite von 28,48 Prozent, was über 29 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -1,66 Prozent verzeichnet, liegt Able Engineering mit 30,15 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwei Wochen wurde Able Engineering von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, was zu einer Gesamteinstufung der Anlegerstimmung als "Neutral" führt.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Able Engineering 4, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Bauwesen"-Branche (Durchschnitt KGV von 50) darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher erhält sie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.