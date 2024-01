Able Engineering Aktie: Eine Gewinnchance?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Able Engineering von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung verschiedener Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Die Aktie von Able Engineering wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt mit 3,91 insgesamt 92 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauwesen", der 47,1 beträgt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) für die Able Engineering-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 60,87, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Able Engineering.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,39 HKD mit dem aktuellen Kurs (0.365 HKD) vergleicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.