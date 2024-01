Abivax Aktie: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Abivax":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für die Abivax-Aktie beträgt 45,38, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 41,72 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Somit ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem Rating von "Neutral" führt.

Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der Abivax-Aktie beträgt 13,72 EUR, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 9,96 EUR liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 9,67 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von 9,96 EUR liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Abivax basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz geben Aufschluss über das Stimmungsbild einer Aktie in den sozialen Medien. Bei Abivax konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden weder positive noch negative Meinungen über Abivax veröffentlicht. Dennoch beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen insbesondere mit negativen Themen rund um Abivax, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine Bewertung von "Neutral".