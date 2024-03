Abivax Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Weitere Suchergebnisse zu "Abivax SA":

Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten vorgenommen werden, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben Abivax in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Darüber hinaus wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Abivax in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einschätzung "Gut".

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Abivax derzeit bei 13,16 EUR. Da der Aktienkurs selbst bei 12,6 EUR gehandelt wird und somit 4,26 Prozent darunter liegt, wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 11,65 EUR, was einer Differenz von +8,15 Prozent entspricht und daher ein "Gut"-Signal darstellt. Das Gesamtergebnis basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers im Verhältnis zueinander und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der letzten 7 Tage für die Abivax-Aktie liegt bei 76, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI der letzten 25 Tage bei 44,1, was bedeutet, dass Abivax weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Es gab keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen ergibt sich, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Abivax-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.