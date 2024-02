Abivax Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Abivax SA":

Die Anlegerstimmung für das Unternehmen Abivax wird derzeit als neutral bewertet, basierend auf einer Stimmungsanalyse in den sozialen Medien. In den letzten Tagen war die Diskussion hauptsächlich neutral und positiv, ohne negative Tendenzen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden überwiegend neutral aufgenommen. Daher erhält Abivax eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Hinsichtlich des Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse, dass die Abivax-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf längerfristiger (25 Tage) Basis. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Abivax-Aktie von 11,4 EUR als "Schlecht"-Signal eingestuft, da er sich um 16,36 Prozent vom GD200 (13,63 EUR) entfernt. Auf der anderen Seite wird der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen zeigt, positiv bewertet, da der Abstand +7,24 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Abivax-Aktie als "Neutral" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Kommunikation über Abivax in den sozialen Medien zeigte in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung. Die Intensität der Diskussionen war im normalen Rahmen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Abivax in verschiedenen Bereichen als "Neutral" bewertet, basierend auf den Analysen der Anlegerstimmung, des RSI, der technischen Analyse und des Sentiments in den sozialen Medien.