Abivax Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Abivax neutral. An zwei Tagen war die Stimmung positiv, es gab keine negativen Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt drei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Abivax diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und das Anleger-Sentiment als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Abivax in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung in übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit der Anleger erhält. Es wurde über Abivax unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Abivax derzeit bei 13,24 EUR liegt, während der tatsächliche Kurs bei 12,42 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -6,19 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auf der anderen Seite liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 11,5 EUR, was einer Differenz von +8 Prozent entspricht und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert für Abivax liegt bei 59,69, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 43, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung des RSI als "Neutral".