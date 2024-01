Abivax Aktie: Ist das wirklich alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Abivax":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. In Bezug auf Abivax betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 54 Punkte, was bedeutet, dass Abivax derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI ist Abivax ebenfalls weder überkauft noch überverkauft (Wert: 51,92), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung von Aktienkursen sein. Unsere Analysten haben Abivax auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich positive Themen rund um Abivax diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Bewertung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Abivax-Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz somit ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse gibt Aufschluss darüber, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der auf den 50- und 200-Tages-Durchschnitt basiert. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Abivax-Aktie beträgt derzeit 13,6 EUR, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 9,85 EUR liegt (-27,57 Prozent Abweichung). Dadurch erhält Abivax eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Hinsicht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 9,49 EUR, was in der Nähe des letzten Schlusskurses von 9,85 EUR liegt (+3,79 Prozent). Daher erhält die Aktie in Bezug auf den 50-Tage-Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Abivax basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.