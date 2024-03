Abivax Aktie: Ist es vollbracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Abivax SA":

Die Abivax-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 13,1 EUR, während der aktuelle Kurs bei 13,56 EUR liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +3,51 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 11,98 EUR, was einem Abstand von +13,19 Prozent entspricht und somit als "gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Abivax beträgt 2,53, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 37,14 und wird als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamteinschätzung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Abivax eher neutral diskutiert, wobei an drei Tagen positive Themen überwogen und an zwei Tagen negative Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Abivax-Aktie wurde ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer schlechten Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem neutralen Rating führte. Insgesamt erhält die Abivax-Aktie aufgrund des langfristigen Stimmungsbildes die Bewertung "schlecht".