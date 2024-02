Abivax Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "Abivax SA":

Die Analyse der Aktie von Abivax ergab durch verschiedene Indikatoren ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität im Internet war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führte. Der Relative Strength-Index ergab ebenfalls eine neutrale Empfehlung für die Aktie von Abivax, sowohl für den RSI7 als auch für den RSI25.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten jedoch überwiegend positive Meinungen in den letzten Wochen, was zu einer positiven Einschätzung des Unternehmens durch die Redaktion führte. Die technische Analyse der Aktie ergab einen Durchschnitt von 13,74 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Tage. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei nur 11,32 EUR, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Auf der kurzfristigeren Analysebasis ergab sich jedoch ein anderes Rating, da der 50-Tages-Durchschnitt über dem letzten Schlusskurs lag, was zu einer guten Bewertung führte.

Insgesamt erhält die Aktie von Abivax gemischte Bewertungen, wobei die Anlegerstimmung als angemessen bewertet wird, während die charttechnische Analyse zu einer neutralen Einschätzung führt.