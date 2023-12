Abivax Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Abivax":

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Abivax ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt. Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls neutrale Werte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie einen gleitenden Durchschnittskurs von 13,47 EUR hat und aktuell bei 9,93 EUR liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage ergibt hingegen eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Abivax-Aktie daher mit "Neutral" bewertet.