Abivax Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die technische Analyse von Abivax-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 13,72 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 9,96 EUR deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 9,67 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von 9,96 EUR liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment für die Abivax-Aktie wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft, nachdem in den sozialen Medien in letzter Zeit hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) für Abivax liegt bei 45,38 und der RSI25 bei 41,72, was beide zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt zeigt die Analyse der trendfolgenden Indikatoren, des Anleger-Sentiments und des Relative Strength Index, dass die Abivax-Aktie derzeit als neutral bewertet wird. Weder positive noch negative Veränderungen in der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.