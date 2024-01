Abivax Aktie: Eine Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Abivax":

Die Abivax-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Trendindikatoren analysiert. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 13,72 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 9,96 EUR liegt, was einer Abweichung von -27,41 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs (9,67 EUR) des 50-Tage-Durchschnitts nahe am gleitenden Durchschnitt (+3 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie von Abivax auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment für die Abivax-Aktie wird als neutral bewertet, da weder positive noch negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Jedoch beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen hauptsächlich mit negativen Themen rund um Abivax.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Abivax zeigt einen Wert von 45,38, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 41,72, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird daher ein Rating "Neutral" für die Abivax-Aktie ergeben.

Die Analyse der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigt keine wesentlichen Veränderungen im Vergleich zu den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Abivax-Aktie auf dieser Stufe daher eine "Neutral"-Rating.