Abist Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

In den letzten Wochen gab es bei Abist keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes oder des Buzzes in den sozialen Medien. Daher wird das Kriterium des Sentiments als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine wesentlichen Veränderungen in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, weshalb auch dieser Aspekt als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend erhält Abist daher in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), deutet auf eine positive Entwicklung hin, da der RSI-Wert bei 10 liegt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf dem RSI.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der Schlusskurs der Abist-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 3169,38 JPY lag, während der letzte Schlusskurs bei 3135 JPY lag. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral, da weder positive noch negative Themen in den Mittelpunkt der Diskussionen rückten. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt ebenfalls als "Neutral" eingeschätzt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für Abist basierend auf dem Sentiment, dem RSI und der Anleger-Stimmung.