Abist Aktie: Das macht sprachlos!

Die Abist-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3166,97 JPY verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 2987 JPY, was einem Abweichung von -5,68 Prozent entspricht und in der charttechnischen Analyse als "Schlecht" bewertet wird. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnittsschlusskurs 3085,48 JPY, was einer Abweichung von -3,19 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Abist-Aktie haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Abist-Aktie liegt bei 83,93, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 72, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation betrachtet wird und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Abist-Aktie sowohl in der charttechnischen Analyse als auch im Sentiment und bei den Anlegern eine "Neutral"-Bewertung.