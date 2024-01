Abist Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Stimmung rund um die Aktien von Abist wird aktuell als neutral eingestuft. Dieses Urteil beruht auf einer Analyse sozialer Plattformen, welche zeigte, dass die Kommentare neutral ausfielen. Auch die Diskussionen in den sozialen Medien drehten sich in den letzten Tagen vor allem um neutrale Themen. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

Die langfristige Stimmungslage von Abist-Aktien wurde ebenfalls untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen. Zudem gab es kaum Veränderungen in der Stimmung der Investoren und Nutzer im Internet. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie von Abist auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Abist-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 8, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Allerdings zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 48,18, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Aufgrund dieser Diskrepanz wird die Aktie nach RSI-Bewertung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse ergab, dass die Aktie von Abist sowohl im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch des letzten 50 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Abist-Aktie derzeit sowohl in Bezug auf Stimmung als auch technische Analyse als "Neutral" eingestuft wird.