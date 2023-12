Abist Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Das Anleger-Sentiment für die Abist-Aktie zeigt sich neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge, und in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Daher wird die Aktie heute insgesamt als "neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Abist-Aktie liegt bei 96,88, was zu einer Einstufung als "schlecht" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "schlechte" Einschätzung hin, da er bei 74,55 liegt. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "schlecht" für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt der Abist-Aktie bei 3166,79 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2980 JPY liegt, was einer Abweichung von -5,9 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "schlechten" Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3105,94 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Abist-Aktie somit ein "neutral" Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen zur Abist-Aktie, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "neutralen" Einschätzung für das langfristige Stimmungsbild führt.