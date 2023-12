Abist Aktie: Ist es das gewesen?

Die technische Analyse der Abist-Aktie ergibt gemischte Signale. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 3167,3 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2964 JPY liegt, was einer Abweichung von -6,42 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 3066,04 JPY, was einer Abweichung von -3,33 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 73,97, was auf eine überkaufte Situation hinweist und eine "Schlecht"-Einstufung ergibt. Beim RSI für 25 Tage ergibt sich ein Wert von 82, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Abist-Aktie ist neutral, da in den letzten zwei Wochen weder positiv noch negativ über die Aktie diskutiert wurde. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine stabile Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich somit für die Abist-Aktie gemäß der technischen Analyse, des RSI, des Anleger-Sentiments und des Sentiments und Buzz eine "Neutral"-Bewertung.