Abingdon Health-Anleger dürfen nicht länger zögern!

In den vergangenen beiden Wochen wurde Abingdon Health von den vorwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Nach Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen zu diesem Thema erreichte die Redaktion den Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf gutem Niveau liegt. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Bei der Betrachtung von weichen Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist. Daher erhält Abingdon Health für diesen Faktor ebenfalls die Einschätzung "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung zeigte zudem eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung für Abingdon Health.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI von Abingdon Health für einen Zeitraum von 7 Tagen bei 25 liegt, was eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 71,43 für 25 Tage, was eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Insgesamt führt dieses Bild zu einem neutralen Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Abingdon Health-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 9,63 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 9,25 GBP liegt somit auf ähnlichem Niveau. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Wert bei 10,05 GBP, was einer Differenz von -7,96 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Abingdon Health-Aktie. In der Summe wird die Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.