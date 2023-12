Abingdon Health Aktie: Das wird nichts mehr!

Die technische Analyse der Abingdon Health ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 9,65 GBP, während der Aktienkurs bei 8,75 GBP liegt, was einer Abweichung von -9,33 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 10,03 GBP zeigt eine Abweichung von -12,76 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit nur zwei Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger haben in den letzten Tagen vermehrt positive Themen bezüglich des Unternehmens Abingdon Health diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Abingdon Health-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie hier überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass die Aktivität der Abingdon Health-Aktie durchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.