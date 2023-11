Abingdon Health Aktie: Was macht der Markt?

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild für Abingdon Health deutlich zum Positiven verändert. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der Diskussion in den sozialen Medien, die darauf hinweist, dass die Marktteilnehmer zunehmend positiv gestimmt sind. Dies führt zu einer positiven Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Abingdon Health daher eine gute Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Aktie von Abingdon Health einen neutralen Wert. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 100 und führt zu einer negativen Bewertung, während der RSI25 bei 58,93 liegt und daher eine neutrale Einstufung ergibt. Insgesamt resultiert daraus eine schlechte Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Abingdon Health-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 9,41 GBP lag. Der letzte Schlusskurs von 9,75 GBP führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 10,44 GBP, und da der letzte Schlusskurs unter diesem Durchschnitt liegt, ergibt sich hier eine schlechte Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Abingdon Health eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen, was zu einer positiven Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Zusammenfassend erhält Abingdon Health gute Bewertungen in Bezug auf das Sentiment und die Anlegerstimmung, während die technische Analyse und der Relative Strength Index zu eher neutralen bis schlechten Bewertungen führen.