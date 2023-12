Abingdon Health Aktie: Ist es vollbracht?

Die Analyse der Stimmung und des Buzzes ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Abingdon Health-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Abingdon Health-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (65,75) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Abingdon Health nach der RSI-Bewertung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit sechs Tagen, an denen positive Themen dominierten. An einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen über das Unternehmen diskutiert. Dadurch wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Bei der technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts ergibt sich, dass der Schlusskurs der Abingdon Health-Aktie der letzten 200 Handelstage (9,72 GBP) deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs (9 GBP) liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs (9,87 GBP) unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Abingdon Health-Aktie also auch auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.