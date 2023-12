Abingdon Health Aktie: Finger weg?

Die technische Analyse der Abingdon Health-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 9,56 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 8,75 GBP -8,47 Prozent abweicht. Dies entspricht einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (10,16 GBP) liegt über dem letzten Schlusskurs (-13,88 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Abingdon Health-Aktie liegt bei 82,14, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 69,44, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Abingdon Health ist hingegen positiv. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare und Themen in den letzten ein bis zwei Tagen, wodurch die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

Allerdings wurde in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Abingdon Health in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen um die Aktie zeigt keine signifikante Abweichung von der Normalität, wodurch die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating erhält.