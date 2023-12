Ability-Anleger machen nicht mehr mit!

Weitere Suchergebnisse zu "Nikon":

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Ability beträgt derzeit 0, was einer negativen Differenz von -17,04 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik hat unser Analystenteam Ability heute eine "Schlecht"-Bewertung verliehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Ability in den letzten 7 Tagen als überkauft gelten, da der RSI bei 100 liegt. Dies führt zu einer weiteren Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen Wert von 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und ebenfalls mit "Schlecht" bewertet wird.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen aus der gleichen Branche hat Ability in den letzten 12 Monaten eine Performance von -74,65 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -88,51 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance von Ability mit einem Minus von 101,21 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wurde Ability in dieser Kategorie ebenfalls mit "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei Ability festgestellt werden. Daher hat unser Team die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge verzeichnet wurde. Insgesamt erhält Ability daher in dieser Kategorie ebenfalls ein "Neutral"-Rating.