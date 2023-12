Ability Aktie: Knallt es bald?

Weitere Suchergebnisse zu "Ability":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ability diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Die Dividendenrendite von Ability liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,97 % in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -74,65 %, was 221,29 % unter dem Durchschnitt der Industrie liegt. Verglichen mit Wertpapieren aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung", die eine mittlere jährliche Rendite von 238,23 % aufweisen, liegt Ability aktuell 312,89 % unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ability liegt bei 50, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Insgesamt erhält die Ability-Aktie aufgrund der genannten Faktoren die Gesamteinstufung "Schlecht".