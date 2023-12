Ability Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Weitere Suchergebnisse zu "Ability":

Die Anlegerdiskussionen zu Ability auf den sozialen Medien signalisieren eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Ability derzeit überkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Ability 17,03 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus der "Industrie" liegt die Rendite von Ability bei -74,65 Prozent, was mehr als 218 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt Ability mit 310,4 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.