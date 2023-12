Ability Aktie: Chancenlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Ability":

Die Ability-Aktie wird anhand verschiedener Kennzahlen analysiert, um Anlegern einen Einblick in ihre Performance zu ermöglichen. Die Dividendenrendite der Aktie liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 17,03 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie zeigt, dass sie sowohl in den letzten 7 Tagen als auch in den letzten 25 Handelstagen überkauft ist, was auch zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment rund um die Ability-Aktie war in den letzten Wochen neutral, mit keinen extrem positiven oder negativen Ausschlägen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zur Branchenperformance liegt die Ability-Aktie mit einer Rendite von -74,65 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 14,1 Prozent. Diese Entwicklung führt auch hier zu einem "Schlecht"-Rating.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass die Ability-Aktie derzeit schlecht abschneidet und Anleger sollten dies bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.