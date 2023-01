Abgasskandal: Fiat muss 8268 Euro Schadensersatz für bereits verkauftes WoMo bezahlen

Finanztrends Video zu Diesel ICE Rolling



Lahr (ots) -Das Landgericht München II hat Fiat Chrysler Automobiles (FCA/jetzt: Stellantis) im Abgasskandal zur Zahlung von Schadensersatz in Höhe von 8268 Euro verurteilt - und zwar für ein bereits verkauftes Wohnmobil. In dem von der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer geführten Verfahren machte das Gericht in seinem Urteil vom 15. Dezember 2022 deutlich, dass FCA den Verbraucher vorsätzlich und sittenwidrig im Sinne von § 826 BGB geschädigt hat (Az.: 13 O 3213/21). In einem Wohnmobil der Marke Knaus hat FCA nach Ansicht des Gerichts mit illegalen Abschalteinrichtungen die Abgasreinigung manipuliert. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer rät vom Fiat-Abgasskandal betroffenen Verbrauchern zur Beratung im kostenlosen Online-Check (https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/klageweg-pruefen). Interessant an dem Urteil: Der Kläger hatte das Wohnmobil bereits während des Verfahrens verkauft. Mehr Infos zum Fiat-Abgasskandal gibt es hier (https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/wohnmobile). Die Verbraucherkanzlei gehört zu den führenden im Abgasskandal.LG München II sieht im Abgasskandal Sittenwidrigkeit bei FiatDas Landgericht München II hat mit Urteil vom 15. Dezember 2022 keine Zweifel daran gelassen, dass FCA in Multijet-Motoren unzulässige Abschalteinrichtungen verbaut und auf diese Weise den klagenden Verbraucher vorsätzlich und sittenwidrig geschädigt hat. Hier die Eckdaten zum vorliegenden Verfahren, das von der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer geführt wird:- Im März 2017 kaufte der Kläger das Fahrzeug der Marke Knaus Boxstar Life 2Be 600 für 54.500 Euro. Zusätzlich erwarb der Kläger noch nachträglich einige Extras im Wert von 1854 Euro. Beim Motor handelt es sich um ein Multijet 2,3l mit 150 PS der Abgasnorm Euro 6b. Motorkennung: F1AGL411C. Mit Klage vom 31. August 2021 sollte das Landgericht München feststellen, ob dem Kläger durch den Diesel-Abgasskandal ein Schaden entstanden ist und FCA dafür haftet. Daneben wurde FCA auf Preisminderung verklagt. Während des Verfahrens verkaufte der Kläger sein Wohnmobil für 42.500 Euro. Der Kilometerstand betrug 41.000.- Mit Urteil vom 15. Dezember 2022 verurteilte das Landgericht München II FCA zur Zahlung von Schadensersatz in Höhe von 8268 Euro und folgte dem Antrag der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer. Folgendes stellte das Gericht in seinem Urteil fest:1. Eine Verjährung ist bisher nicht eingetreten, weil FCA ihre Kunden nicht über unzulässige Abschalteinrichtungen informiert und weil die italienische Genehmigungsbehörde keinen Rückruf erlassen hat.2. Der Kläger muss so gestellt werden, als hätte er das Wohnmobil nicht erworben. Der Käufer ist vorsätzlich von FCA getäuscht worden. Und die handelnden Personen bei FCA haben sittenwidrig gehandelt.3. FCA ist den Argumenten der Klägerseite, der Motor schalte mit Hilfe einer Zeitschaltuhr die Abgasreinigung nach 22 Minuten ab, nicht substantiiert entgegengetreten. Das Gericht wertete die Zeitschaltuhr als illegale Prüfstanderkennung.4. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat in dem Fahrzeugmodell nach eigenen Angaben illegale Abschalteinrichtungen erkannt.5. Die Kläger hätten das Fahrzeug nie gekauft, wenn ihnen bekannt gewesen wäre, dass die gesetzlichen Abgasgrenzwerte nur auf dem Prüfstand eingehalten werden und nicht im normalen Straßenverkehr.6. Das Gericht ging von einer Laufleistung von 400.000 Kilometer aus.7. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.Fazit: Für die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer kommt die juristische Aufarbeitung des Abgasskandals bei Fiat mit dem Urteil erneut ein großes Stück weiter. Die Chancen auf Schadensersatz sind weiter enorm gestiegen. Das gilt auch bei Fahrzeugen, die bereits verkauft wurden. In Gutachten ist die Verwicklung von Fiat in den Abgasskandal mehrfach belegt worden. Daher rät die Kanzlei vom Abgasskandal betroffenen Verbrauchern, sich anwaltlich beraten zu lassen. Geschädigte müssen durch die Folgen und Auswirkungen des Abgasskandals mit enormen Geldeinbußen kämpfen: Ihnen drohen Fahrverbote (https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/fahrverbote), Stilllegungen (https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/stilllegung) und Wertverluste (https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/wertverlust), sofern sie die Ansprüche nicht rechtzeitig vor Gericht geltend machen. Verbraucher sollten eine Individualklage (https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/individualklage) erheben. Die Chancen stehen nach aktueller Rechtsprechung sehr gut. Im kostenfreien Online-Check (https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/klageweg-pruefen) lässt sich der richtige Weg aus dem Dieselskandal herausfinden. 