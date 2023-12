Aberdeen Standard European Logistics Income Aktie: Pleite oder Chance?

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation können wichtige Indikatoren für die Entwicklung von Aktienkursen sein. In Bezug auf Abrdn European Logistics Income PLC hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung.

Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund dieser Faktoren mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Analyse der Analysten ergibt ein insgesamt "Neutral"-Rating, da es 0 Kaufempfehlungen, 1 neutrale Empfehlungen und 0 schlechte Empfehlungen in den letzten 12 Monaten gab. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 80 GBP, was einer Entwicklung von 30,51 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergibt ebenfalls eine Einschätzung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der aktuelle Schlusskurs von 61,3 GBP um 7,19 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auf der kürzeren Analysebasis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Abrdn European Logistics Income PLC-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.