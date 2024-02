Aberdeen Standard European Logistics Income Aktie: Der Knall ist da!

Die technische Analyse der Abrdn European Logistics Income PLC zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 86,03 GBP liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 59 GBP lag und somit einen Abstand von -31,42 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 69,69 GBP, was einer Differenz von -15,34 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmungen verstärken oder sogar umdrehen. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität für die Abrdn European Logistics Income PLC gemessen, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Obwohl vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden, beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den sozialen Medien in den letzten Tagen insbesondere mit negativen Themen rund um Abrdn European Logistics Income PLC, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Abrdn European Logistics Income PLC insgesamt 1 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 35,59 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Abrdn European Logistics Income PLC somit eine "Gut"-Bewertung.