Aberdeen Standard European Logistics Income Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Abrdn European Logistics Income PLC in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die analysiert wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führte.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten für Abrdn European Logistics Income PLC 0 mal die Bewertung "Gut", 1 mal die Bewertung "Neutral" und 0 mal die Bewertung "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Abrdn European Logistics Income PLC vor. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 29,66 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 80 GBP festgelegt, was als positive Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher von institutionellen Analysten das Rating "Gut".

Die Abrdn European Logistics Income PLC notiert derzeit bei 61,7 GBP, was +8,13 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristig positiven Einschätzung. Auf Basis der letzten 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -8,36 Prozent liegt. Somit wird die Aktie für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Wichtige Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz können präzise Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien ermöglichen. Bei Abrdn European Logistics Income PLC wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Abrdn European Logistics Income PLC in diesem Bereich daher ein "Neutral"-Rating.