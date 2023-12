Aberdeen Standard European Logistics Income Aktie: Alles kein Problem!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Abrdn European Logistics Income PLC nicht wesentlich verändert. Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine neutrale Bewertung für das Unternehmen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 80 GBP, was einem Aufwärtspotential von 33,33 Prozent vom letzten Schlusskurs von 60 GBP entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 60 GBP deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 66,52 GBP liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine positive Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Anleger haben in den vergangenen Tagen überwiegend positiv über das Unternehmen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.