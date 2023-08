Aberdeen Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Aberdeen":

Für die Aktie Aberdeen aus dem Segment "Asset Management & Custody Banken" wird an der heimatlichen Börse Toronto am 25.08.2023, 12:36 Uhr, ein Kurs von 0.025 CAD geführt.

Aberdeen haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 6,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte, 6,01). Die Aberdeen-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Aberdeen. Die Diskussion drehte sich an allen betrachteten Tagen vor allem um positive Themen, es gab keine negative Diskussion zu verzeichnen. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Aberdeen daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Aberdeen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Aberdeen-Aktie ein Durchschnitt von 0,04 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0.025 CAD (-37,5 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (0,03 CAD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-16,67 Prozent Abweichung). Die Aberdeen-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Aberdeen erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.