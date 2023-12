Aberdeen Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Weitere Suchergebnisse zu "Aberdeen":

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies erfolgt durch die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts, die über die Zeit in Relation gesetzt werden. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Aberdeen-Aktie: Der Wert beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Der RSI25 liegt bei 0, was darauf hinweist, dass Aberdeen hier überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Gut" eingestuft. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu Aberdeen zu einem "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Aberdeen im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Aberdeen. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Wer aktuell in die Aktie von Aberdeen investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte einen geringeren Ertrag in Höhe von 6,63 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 5. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Aberdeen zahlt die Börse 5,3 Euro. Dies sind 93 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Kapitalmärkte" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 81. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.