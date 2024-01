Aberdeen Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Aberdeen":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie gibt einen ersten Eindruck von ihrer Preissituation. Bei Wachstumsaktien ist das KGV in der Regel höher. Aberdeen weist mit einem KGV von 5,3 einen Wert unter dem Branchendurchschnitt auf, was einer Abweichung von 94 Prozent entspricht. Im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Kapitalmärkte" von 87 erscheint die Aktie daher als günstig und erhält auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aberdeen-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,03 CAD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von 0 Prozent. Auch im Zeitraum der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung auf Basis der technischen Analyse führt.

Die Stimmung der Anleger in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ. In den letzten Wochen überwogen dabei insbesondere negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Die Dividendenrendite von Aberdeen beträgt 0 Prozent, was 6,43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie daher eine schlechte Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis negative Einschätzung der Aberdeen-Aktie auf Basis fundamentaler, technischer und Anleger-sentimentaler Kriterien.