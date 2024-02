Aberdeen Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aberdeen liegt derzeit bei 5,3, was unter dem Branchendurchschnitt von 129,95 für die Kapitalmärkte liegt. Aufgrund dieses Wertes wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die technische Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Der aktuelle RSI-Wert für Aberdeen beträgt 50, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung des Signals als "Neutral". Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ebenfalls ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung des RSI als "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Dies führt zu einer Einstufung des Sentiments als "Neutral". Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" führt. Somit erhält die Aberdeen-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

In Bezug auf die Dividende weist Aberdeen eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,38 % für die Kapitalmärkte als niedrig zu bewerten ist. Aufgrund dieser Differenz wird die Ausschüttung als "Schlecht" eingestuft.