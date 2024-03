Aberdeen Aktie: Ist das wirklich wahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Aberdeen":

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Dies kann zu neuen Einschätzungen für Aktien führen, basierend auf der Diskussionsintensität und der Häufigkeit der Stimmungsänderungen. Bei Aberdeen wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Aberdeen wurden in den sozialen Medien zuletzt ausschließlich negative Meinungen veröffentlicht. Die Diskussionen haben sich vor allem mit den negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor hat die Aktie von Aberdeen im vergangenen Jahr eine Rendite von -37,5 Prozent erzielt, was 48,75 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der gleichen Branche beträgt 8,48 Prozent, und Aberdeen liegt aktuell 45,98 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Aberdeen derzeit um 50 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Neutral" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei 0 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.