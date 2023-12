Abercrombie, Fitch löst Jubelsturm aus!

Der Aktienkurs von Abercrombie & Fitch hat im vergangenen Jahr eine beeindruckende Rendite von 292,89 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" einer Überperformance von 292,85 Prozent entspricht. Im Gegensatz dazu beträgt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" -4,9 Prozent, wobei Abercrombie & Fitch aktuell 297,79 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser starken Leistung wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Abercrombie & Fitch-Aktie auf 7-Tage-Basis als neutral eingestuft wird, da der RSI bei 35,9 Punkten liegt. Auf 25-Tage-Basis wird das Unternehmen jedoch als überverkauft eingestuft, da der RSI25 bei 25,88 liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen in Bezug auf den RSI eine "Gut"-Bewertung.

Bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Abercrombie & Fitch-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Wert von 46,48 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 90,01 USD liegt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (73,8 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Abercrombie & Fitch deuten auf eine mittlere Aktivität im Netz und kaum Änderungen in der Stimmung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Abercrombie & Fitch-Aktie basierend auf verschiedenen Analysen und Bewertungen als überdurchschnittlich gut eingestuft.