Abercrombie, Fitch Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Abercrombie & Fitch als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 20,47, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 40,28 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf Basis des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war an acht Tagen von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen bezüglich Abercrombie & Fitch gesprochen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder verändern. Bei Abercrombie & Fitch wurde langfristig eine starke Aktivität gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum jedoch konstant. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Abercrombie & Fitch-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 71,81 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 135 USD deutlich darüber liegt (Unterschied +88 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 116,34 USD über dem letzten Schlusskurs (+16,04 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Abercrombie & Fitch-Aktie somit ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.