Abercrombie, Fitch Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Aktienkurs von Abercrombie & Fitch hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von 294,59 Prozent erzielt, was 284 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -3,64 Prozent verzeichnet, liegt Abercrombie & Fitch mit 298,23 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Abercrombie & Fitch bei 47,42 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 88,76 USD erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +87,18 Prozent liegt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 75,46 USD, was einen Abstand von +17,63 Prozent zur Aktie darstellt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Abercrombie & Fitch auf 7-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis zeigt sich jedoch, dass das Unternehmen weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Abercrombie & Fitch-Wertpapier in diesem Abschnitt daher ein "Schlecht"-Rating.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zur Aktie von Abercrombie & Fitch eine erhöhte Aktivität aufweist, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen bleibt unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird Abercrombie & Fitch insgesamt als "Gut"-Wert eingestuft.