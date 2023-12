Abercrombie, Fitch Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie von Abercrombie & Fitch als Neutral-Titel eingestuft wird. Der Index misst die Kursbewegungen für verschiedene Zeiträume und bewertet sie auf einer Skala von 0 bis 100. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 15,25, was als "Gut" eingestuft wird, während der RSI25 für 25 Tage bei 25,16 liegt und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Abercrombie & Fitch von 81,63 USD eine Entfernung von +90,5 Prozent vom GD200 (42,85 USD), was als "Gut"-Signal gewertet wird. Der GD50 liegt bei 66,66 USD, was einem Kursabstand von +22,46 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut"-Signal betrachtet wird.

Die Stimmung und das Interesse rund um die Aktie werden durch die Sentiment und Buzz-Analyse beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Hier zeigt sich, dass die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Abercrombie & Fitch weist allerdings eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt die Aktie von Abercrombie & Fitch eine Rendite von 220,36 Prozent, was überdurchschnittlich ist. In der "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei 237,57 Prozent, was ebenfalls sehr positiv ist. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie von Abercrombie & Fitch ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.