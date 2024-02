Abercrombie, Fitch Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Abercrombie & Fitch-Aktie wird derzeit von Analysten mit "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 1 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (28 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -73,11 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Abercrombie & Fitch eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Abercrombie & Fitch haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Spezialität Einzelhandel"-Branche hat Abercrombie & Fitch in den letzten 12 Monaten eine sehr gute Performance von 294,59 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +303,05 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hat das Unternehmen mit einer Rendite von 302,34 Prozent über dem Durchschnitt abgeschnitten, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Abercrombie & Fitch-Aktie mit +85,88 Prozent Entfernung vom GD200 (56,02 USD) ein "Gut"-Signal ist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Abstand von +13,83 Prozent auf ein "Gut"-Signal hin. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Abercrombie & Fitch als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.