Abercrombie, Fitch Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Abercrombie & Fitch ist neutral, wie aus Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen hervorgeht. Positive Themen standen in den letzten Tagen im Vordergrund, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das Unternehmen führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Abercrombie & Fitch-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 49,51 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 98,43 USD liegt (Unterschied +98,81 Prozent). Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (79,59 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+23,67 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche hat Abercrombie & Fitch in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +299,21 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien durchschnittlich um -4,61 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor konnte das Unternehmen eine Überperformance von 284,18 Prozent verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Abercrombie & Fitch-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem Wert von 31,52 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Eine Ausdehnung auf 25 Tage ergibt einen Wert von 27, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird und somit ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Basierend auf diesen Analysen erhält Abercrombie & Fitch insgesamt positive Bewertungen in Bezug auf die Anleger-Stimmung, die technische Analyse, den Branchenvergleich und den Relative Strength-Index.