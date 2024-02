Abercrombie, Fitch Aktie: Das hat Gewicht!

Die Aktie der Abercrombie & Fitch wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten mit unterschiedlichen Einstufungen bewertet. Dabei vergaben sie eine positive Bewertung, drei neutrale Bewertungen und eine negative Bewertung. Auf Basis dieser Analysen wird die langfristige Einstufung als "Neutral" angesehen. Es liegen keine aktuellen Updates von Analysten zu Abercrombie & Fitch vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 28 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 116,85 USD eine erwartete Kursentwicklung von -76,04 Prozent ergibt.

Im Branchenvergleich zur Zyklische Konsumgüter-Branche hat Abercrombie & Fitch in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 294,59 Prozent erzielt, was 304 Prozent über dem Sektordurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite von Abercrombie & Fitch mit 304,15 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von -9,56 Prozent. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ein überwiegend negatives Stimmungsbild wider. In den letzten Wochen wurden vermehrt negative Meinungen und Themen zu Abercrombie & Fitch geäußert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Abercrombie & Fitch-Aktie liegt derzeit bei 29 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit eine positive Bewertung erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 31,83 und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Aktie von Abercrombie & Fitch bezogen auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet ist.

