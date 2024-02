Abercrombie, Fitch Aktie: Der absolute Knall!

In den letzten zwei Wochen wurde Abercrombie & Fitch von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung wurde daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass Abercrombie & Fitch in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen erhalten hat. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Neutral". Die Kursprognose ergibt ein Abwärtspotential von -76,84 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies wird als positiv bewertet, während die Stärke der Diskussion eine neutrale Bewertung erhält.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Abercrombie & Fitch im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von 287,62 Prozent erzielt hat, was weit über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche hat das Unternehmen mit einer Rendite von 295,54 Prozent deutlich besser abgeschnitten.

Insgesamt wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr als sehr gut bewertet und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.