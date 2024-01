Abercrombie, Fitch Aktie: Der absolute Knall!

Die Meinung von Analysten zur Abercrombie & Fitch-Aktie ist neutral, da sie insgesamt Bewertungen von 1 Gut, 3 Neutral und 1 Schlecht erhalten hat. Es gab im letzten Monat keine neuen Analystenupdates zu der Aktie. Das Kursziel der Analysten liegt bei 28 USD, was eine negative Performance von -69,07 Prozent bedeuten würde, da die Aktie derzeit bei 90,54 USD gehandelt wird. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft, während die Redaktion das Rating "Neutral" vergibt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt der Abercrombie & Fitch-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 48,08 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch 90,54 USD, was einem Unterschied von +88,31 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über den letzten Schlusskursen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der einfachen Charttechnik führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Abercrombie & Fitch neutral eingestuft wird, da der RSI7 bei 53,65 und der RSI25 bei 30,94 liegen. Dies führt zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Abercrombie & Fitch in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.