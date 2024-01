Abercrombie, Fitch Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die technische Analyse der Abercrombie & Fitch-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie bei 50,94 USD verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 97,03 USD liegt und somit einen Abstand von +90,48 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 82,4 USD, was einer Differenz von +17,75 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal interpretiert wird. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Analysten bewerten die Abercrombie & Fitch-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch prognostizieren sie eine durchschnittliche Kursprognose von 28 USD, was einem Abwärtspotential von -71,14 Prozent entspricht und somit als "Schlecht"-Empfehlung gilt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen positiv für Abercrombie & Fitch ausfielen. Jedoch zeigen die Diskussionen der letzten ein, zwei Tage eine überwiegend negative Stimmung, wodurch die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird Abercrombie & Fitch auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Abercrombie & Fitch-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 294,59 Prozent erzielt, was 297,03 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt die Rendite sogar 301,92 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in diesem Bereich insgesamt als "Gut" bewertet.