Abercrombie, Fitch Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Eine technische Analyse der Abercrombie & Fitch-Aktie zeigt, dass der aktuelle gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 47,76 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 92,5 USD liegt somit deutlich darüber, mit einem Unterschied von +93,68 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 76,11 USD, was einem Unterschied von +21,53 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zu Abercrombie & Fitch war in den letzten zwei Wochen besonders negativ. An vier Tagen überwogen positive Themen, während an neun Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigte sich jedoch ein vorwiegend positives Interesse der Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

In den letzten vier Wochen konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes zu Abercrombie & Fitch in den sozialen Medien verzeichnet werden. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Abercrombie & Fitch-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 294,59 Prozent erzielt, was 283,56 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Bereich "Spezialität Einzelhandel" liegt die Aktie sogar um 297,86 Prozent über der durchschnittlichen jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.