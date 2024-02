Abercrombie, Fitch Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Aktienkurs von Abercrombie & Fitch hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" mit einer Rendite von 287,62 Prozent deutlich besser entwickelt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die bei -7,92 Prozent liegt, ist die Rendite von Abercrombie & Fitch mit 295,54 Prozent deutlich höher. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine positive Veränderung bei Abercrombie & Fitch festgestellt werden. Dies zeigt sich in der positiven Stimmung in den sozialen Medien. Die Diskussion über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Abercrombie & Fitch in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut".

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass Abercrombie & Fitch in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 Bewertungen erhalten hat. Die durchschnittliche Bewertung ist "Neutral", bestehend aus 1 "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht". Die Kursprognose ergibt ein Abwärtspotential von -76,84 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Somit erhält Abercrombie & Fitch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Abercrombie & Fitch-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 59,65 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 120,9 USD, was einer positiven Entwicklung von 102,68 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Insgesamt erhält Abercrombie & Fitch für die einfache Charttechnik ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.