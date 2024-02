Abercrombie, Fitch Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Aktienkurs von Abercrombie & Fitch hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 294,59 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") einer Überperformance von 303,61 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -9,12 Prozent, während Abercrombie & Fitch aktuell 303,71 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser starken Performance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Abercrombie & Fitch insgesamt 5 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist. Die Kursprognose ergibt ein Abwärtspotenzial von -76,04 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Somit erhält das Unternehmen in Summe eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 58,2 USD liegt, während die Aktie selbst bei 116,85 USD notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt +100,77 Prozent und zum GD50 +23,06 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Abercrombie & Fitch überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält das Abercrombie & Fitch-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.