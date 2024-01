Abercrombie, Fitch Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der Aktienkurs von Abercrombie & Fitch hat im vergangenen Jahr eine bemerkenswerte Rendite von 294,59 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Überperformance von 297,3 Prozent darstellt. Dies bedeutet, dass die Aktie deutlich über dem Durchschnitt liegt. Innerhalb der Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -7,86 Prozent, wobei Abercrombie & Fitch aktuell um 302,45 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 51,3 USD für die Abercrombie & Fitch-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 101,11 USD, was einem Unterschied von +97,1 Prozent entspricht und somit eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Werte im Vergleich zum letzten Schlusskurs, wodurch die Aktie auch in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung in Bezug auf Abercrombie & Fitch in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Abercrombie & Fitch-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung eine positive Einschätzung für Abercrombie & Fitch.

